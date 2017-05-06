استياء كبير في أوروغواي بعد رفع الإيقاف عن ميسي

هاجم عميد الصحافة الرياضية في #أوروغواي، خورخي دا سيلفا “توتو” (73 عاماً)، الاتحاد الدولي لكرة القدم (#فيفا)، بسبب رفع عقوبة الإيقاف الدولي عن النجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي.

وكان “فيفا” أوقف ميسي 4 مباريات دولية، بداعي تهجمه لفظياً على حكم مباراة الأرجنتين وتشيلي، لكن محكمة الاستئناف في الاتحاد الدولي أسقطت الحكم عن “البرغوث”، مكتفية بإيقافه مباراة واحدة أمام بوليفيا تم تنفيذها وخسرها منتخب “التانغو” 0-2.

واعتبرت محكمة الاستئناف تصرف ميسي “مخزٍ” لكنه لا يستحق الإيقاف.

وقال الصحافي عبر راديو “لا ريد” الأوروغوياني: “منذ أن قال الرئيس الروسي بوتين أن كأس العالم لن يقام في روسيا من دون ميسي، علمت أن الأرجنتين ستتأهل”.

ومن جهة أخرى سخر الصحافي الأوروغوياني الشهير، سيرجيو غورزي، من قرار رفع الإيقاف، وقال عبر حسابه الرسمي في تويتر: “يجب على فيفا إيقاف الحكم لأنه انزعج من شتائم ميسي”.

وأضاف بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “افرحوا وارقصوا.. العقوبات تشمل الجميع باستثناء ميسي.. رفع عنه الإيقاف لأن العدل لا يشمل الجميع”، في إشارة إلى إيقاف نجم الأوروغواي لويس سواريز لعامين بعد عضه مدافع إيطاليا جورجو كيليني في دور المجموعات لكأس العالم 2014.

وتخشى الصحافة الأوروغويانية على منتخبها من انتفاضة الأرجنتين مع عودة ميسي، قبل المواجهة المرتقبة بينهما 31 أغسطس (آب) المقبل، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وتحتل الأرجنتين المركز الخامس في التصفيات بـ22 نقطة، فيما تقف أوروغواي بالمركز الثالث بـ23 نقطة، وفوز الأرجنتين يعني تراجع “السيليستي” إلى مركز قد يحرمها المشاركة في مونديال روسيا.

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