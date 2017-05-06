السويد : لاجئ سوري يلمع نجمه في كرة القدم .. و ينضم للمنتخب السويدي تحت 16 عاماً

قالت صحيفة بيلد الألمانية، إن لاجئاً سورياً، ينتظره مستقبل عظيم، بعد أن “لمع نجمه في كرة القدم بالسويد”.

وأوضحت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن اللاجئ السوري “محمد علي روبي قويدر”، البالغ من العمر 16 عاماً، نزح من سوريا قبل نحو ثلاث سنوات ونصف، مع والدته وشقيقاته الأربعة.

وأضافت أن محمد، لعب في سن مبكرة في دوري الشباب بمدينة حلب، إلا أنه اضطر للتوقف بسبب الحرب الدائرة هناك، وعاد للعب في السويد بعد أن قام ناد سويدي صغير بتسجيله، ثم انتقل العام الماضي إلى نادي “هيلسينغبورغ اي اف”، والذي يعد من أنجح الأندية في البلاد.

ويلعب محمد منذ انتقاله إلى النادي مع فريق الشباب، وقالت الصحيفة إنه من “الجيد جداً أنه تم استدعاؤه مؤخراً لتمثيل المنتخب الوطني السويدي تحت سن الـ 16”.

وختمت الصحيفة بالقول إن محمد حصل قبل فترة وجيزة على جواز سفر سويدي.

عكس السير