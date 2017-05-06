انتهاء موسم برافو حارس مانشستر سيتي

سيغيب التشيلي #كلاوديو_برافو حارس #مانشستر_سيتي عن آخر أربع مباريات لفريقه في الدوري الانكليزي لكرة القدم، بحسب ما ذكر مدربه الاسباني جوسيب غوارديولا.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي: “لن يتمكن برافو من العودة قبل الموسم المقبل”.

وتعرض برافو الذي وقع فريسة اخطاء كثيرة هذا الموسم، للاصابة خلال مباراة الدربي ضد مانشستر يونايتد في 27 نيسان/ابريل الماضي.

لكن غوارديولا أكد ان المصابين الارجنتيني سيرخيو أغويرو، الاسباني دافيد سيلفا وجون ستونز سيعودون قبل نهاية الموسم.

ويحارب سيتي لاقتناص احد المراكز الاربعة الاولى المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا.

واضاف غوارديولا: “جون (ستونز) يجب أن يعود في المباريات المقبلة”، فيما رأى ان اغويرو “ليس جاهزا” لمباراة كريستال بالاس السبت انما “في المباراة التالية” ضد ليستر سيتي حامل اللقب.

أما بالنسبة لسيلفا العائد الى التمارين الخميس، فرأى غوارديولا ان مشاركته ضد كريستال بالاس ليست مؤكدة.

ويحتل سيتي المركز الرابع بفارق 3 نقاط خلف ليفربول الثالث الذي لعب مباراة أكثر ونقطة امام مانشستر يونايتد الخامس. ( AFP )

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