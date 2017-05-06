بالفيديو .. ممثلة أفلام إباحية تتعرض لهجوم من ” سمكة قرش ” أثناء التصوير

تعرضت ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية مولي كافالي (33 عامًا) لهجوم دامٍ أثناء تصويرها مشهدًا خليعًا، تحت الماء بأحد الشواطئ الأمريكية.

ويظهر الفيديو الذي تناقلته وسائل إعلامية عديدة حالة الرعب التي أصابت مولي بعدما عضها القرش محدثًا جرحًا نازفًا في قدمها على الرغم من وجودها داخل قفص الحماية.

ونجت مولي من الحادث بفضل التدخل السريع من طاقم التصوير الذي كان متواجدًا.

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم إسعاف مولي وخياطة جرحها بـ20 غرزة جراحية ، وقامت الممثلة فيما بعد بتقديم الشكر لمتابعيها على صفحتها على موقع انستغرام ووعدتهم بأنها ستتعافى في القريب العاجل.

ووقع الحادث أثناء مشاركة مولي في تصوير مقطع دعائي لأحد المواقع الإباحية، وكان من المفترض أن يحمي القفص الحديدي الممثلة الحسناء من هجمات القرش، إلا أن المسافة بين قضبان القفص لم تكن ضيقة بما فيه الكفاية لمنع القرش من إدخال فكه داخل القفص والتمكن من مولي الحسناء.

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