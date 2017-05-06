بعد أكثر من 150 عملية .. شاب برازيلي يغير ” مقلة عينيه “

غادر الشاب البرازيلي، رودريجو ألفيس، 33 عامًا، إلى الهند، لإجراء جراحة تجميلية مثيرة للجدل في مقلة عينيه، في إطار هوسه بالدمية البلاستيكية “كين”.

ومن المقرر أن يقوم ألفيس، في #نيودلهي بعملية رائدة لتغيير لون عينيه من البني إلى اللون الرمادي الجليدي، على الرغم من مخاطر تعرضه للعمى، وفقًا لصحيفة “ديلي ميرور” البريطانية.

ويقوم الجراحون بقطع فتحة 2.8 مم في مقلة العين وزرع قزحية اصطناعية الأسبوع المقبل، وأجبرت هذه الجراحة ألفيس المولود في لندن، للسفر إلى نيودلهي لأنها واحدة من الأماكن القليلة في العالم التي تقوم بهذه العمليات الخطيرة بـ 8.000 جنيه إسترليني.

وأنفق ألفيس، 33 عاما، مبلغ 397 ألف جنيه إسترليني على أكثر من 150 عملية وإجراءات لتغيير الجسم، بما في ذلك شفط الدهون وحشو البوتوكس وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز ، ويأمل ألفيس بأن تمكنه هذه العملية من الاستغناء عن العدسات اللاصقة التي كان يرتديها منذ ما يقرب من 20 عامًا.

وفي حديثه من نيودلهي، قال: “لقد كنت أرتدي العدسات اللاصقة الملونة منذ سن 14 عاما، إن عيني البني لا تطابق بشرتي أو الشخص الذي أراه عندما أنظر في المرآة”.

ويعد هذا الإجراء قانونياً في المملكة المتحدة، ولكن جراحي العيون يوصون بشدة بعدم الخضوع له، بسبب المخاطر المحتملة مثل الزرق والعمى وغيرها.

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