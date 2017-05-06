ترامب : سأعمل مع الرئيس الذي سيختاره الفرنسيون

اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب الجمعة، انه سيعمل مع الرئيس الذي “سيختاره الفرنسيون”، وذلك بعدما كان صرح قبلاً ان الاعتداء الارهابي الاخير في فرنسا سيعود بالفائدة على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن.

وقالت سارا هاكابي ساندرز الناطقة باسم ترامب الجمعة “لم اسأله ما اذا كان يدعم مرشحاً محدداً، لكن يمكنني القول انه سيعمل مع اي شخص يختار الفرنسيون انتخابه”.

وكانت مارين لوبن من اوائل الذين هنأوا ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الاميركية. ومع انها لا تؤيد مواقفه من عدد من القضايا مثل سوريا، اشادت بميله الى السياسة الحمائية.

ولم يعبر ترامب الذي يكرر فكرة حدوث هزات سياسية مقبلة في العالم بعد انتخابه وتصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الاوروبي، عن موقف مباشر بشأن الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وكان الرئيس السابق باراك اوباما عبر عن دعمه الواضح للمرشح الوسطي ايمانويل ماكرون. (AFP)

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