تركيا : موقع جديد مخصص للسوريين لـ ” استبدال الكيمليك “

خصصت المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية موقعاً جديداً يتيح خدمة الحجز الإلكتروني للسوريين، للحصول على موعد لتجديد بطاقة الحماية المؤقتة “كيمليك”.

ويهدف الموقع الإلكتروني الجديد لتسهيل إجراءات الحصول على بطاقة الحماية البديلة، والحد من الازدحامات التي يعيشها السوريون في دوائر الهجرة، وكذلك القضاء على ظاهرة السمسرة.

ويمكن للسوري، بحسب ما أورد موقع “ترك برس”، أن يتقدم بطلب (موعد / دور) يشمل 15 شخصاً كحد أقصى، وبذلك يمكن تجديد هويات الحماية المؤقتة للأطفال أيضاً.

وسيتم تحديث الموقع الجديد بشكل دوري ليشمل كل المدن التركية.

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