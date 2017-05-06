تسجيل 15 حالة اشتباه بشلل الأطفال في دير الزور

قالت قناة الجزيرة نقلاً عن مصدر لم تسمه، إنه “تم تسجيل خمس عشرة حالة اشتباه بشلل الأطفال في ريف دير الزور، وإن الإصابات تم تشخيصها سريريا وليس مخبريا بالاعتماد على فحص أطباء ذوي اختصاص في المحافظة التي يسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على كامل ريفها”.

وأضاف المصدر الطبي أن حملات التلقيح ضد مرض شلل الأطفال متوقفة منذ يوليو/تموز العام الماضي، وأن ريف دير الزور يشهد أوضاعا طبية متردية جراء عمليات تكرير النفط البدائية.

وكانت منظمة الصحة العالمية أصدرت تقريرا عام 2013 قالت فيه إنها سجلت عشرات الإصابات بشلل الأطفال في دير الزور.

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