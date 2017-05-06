تسريب آلاف الوثائق عن مرشح الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون قبل يوم من الانتخابات !

تعرض مرشح الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون، لهجوم إلكتروني كبير ومنسق استهدف عرقلة الانتخابات المقررة الأحد، حسبما قال فريق حملته الانتخابية في وقت متأخر يوم الجمعة .

وقال فريقه في بيان، إنه تم تسريب وثائق يوم الجمعة كان قد تم الحصول عليها قبل عدة أسابيع عن طريق القرصنة على رسائل بريد إلكتروني خاصة بمسؤولين في حزبه “ان مارش” (إلى الأمام).

وأوضحت الحملة إنه تم خلط هذه الرسائل مع وثائق مزورة من أجل “زرع الشك والتضليل”، مضيفة أنها محاولة “لزعزعة استقرار الانتخابات الرئاسية الفرنسية” على غرار ما حدث في الولايات المتحدة العام الماضي.

وجاءت هذه التسريبات بعد أن أنهى المرشحان ماكرون ومنافسته مارين لوبان التي تنتمي إلى اليميني المتطرف اليوم الأخير من الحملة الانتخابية، مع توسيع ماكرون الفارق الذي يفصله في الصدارة عن لوبان، وفقا لاستطلاعات الرأي، إلى ما يتراوح بين 23 و 26 نقطة مئوية.

وكان حزب ماكرون قد أكد في نهاية نيسان/أبريل الماضي أنه كان ضحية لحملة قرصنة من جانب مجموعة تسمى “باون ستورم”.

وتشتبه شركات أمن تكنولوجيا المعلومات الغربية في أن هذه المجموعة لها صلات بوكالات الاستخبارات الروسية، والتي اتهمت أيضاً بالقرصنة على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالحزب الديمقراطي الأمريكي العام الماضي. (DPA)

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