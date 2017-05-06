تطبيق ” واتس آب ” يضيف ميزة تثبيت المحادثات

يعاني الكثير من الأشخاص من صعوبة الوصول إلى بعض المحادثات في تطبيق التراسل الفوري “#واتساب”، خاصة إن كان لديهم المئات منها، وهو ما يتطلب وقتا وجهدا كبيرين.

ووفق ما ذكره موقع “دايلي ميل” البريطاني، فإن تطبيق واتساب أضاف في بعض النسخ التجريبية ميزة جديدة و”مفيدة جدا”، تسمح بتثبيت المحادثات المهمة في أعلى القائمة، من أجل توفير عناء البحث عنها في كل مرة.

ولم يعلق “واتساب”، إلى حدود الساعة، على هذا التحديث، في وقت ذكر موقع “أندرويد بوليس” أن هذه الميزة ستظهر في التحديث التجريبي “2.17.162”.

ومن أجل تثبيت محادثة ما في أعلى القائمة، يجب أن تنقر على المحادثة حتى يظهر رمز “الدبوس” بجانب خيارات الحذف والأرشفة وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز ، يشار إلى أنه يمكن تثبيت ثلاث محادثات فقط في وقت واحد.

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