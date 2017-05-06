تم رفض إدخالها قبل موافقة شركة التأمين على العلاج .. لاجئة سورية مصابة بالسرطان تفارق الحياة على باب مشفى في لبنان ( فيديو )

توفيت لاجئة سورية مصابة بالسرطان، أمس الجمعة، في لبنان، بعد انتظار طويل على أبواب مشفى رفض استقبالها، حتى التأكد من تغطية شركة التأمين لنفقات علاجها.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن ذوي السيدة ختام زريق، أسعفوها عند الساعة الواحدة من عكار إلى المشفى الإسلامي الخيري في طرابلس، بعدما شعرت بآلام حادة في منطقة البطن، حيث نقلت لقسم الطوارئ.

ورغم تردي الوضع الصحي للسيدة، إلا أن إدارة المشفى رفضت إدخالها بانتظار “موافقة الجهات المعنية” في إشارة لشركة التأمين.

وبعد تأزم وضع السيدة سقطت أرضاً عند الساعة الرابعة عصراً، إلا أن الطبيب المناوب زعم أنها “تمثل” بغية إدخالها إلى المشفى، لكن عدداً من الشبان قاموا بحملها ووضعها على سرير الطوارئ، وسرعان ما فارقت الحياة.

بدورها، قالت إدارة المشفى إن المريضة ختام خضعت لفحوصات طبية عدة في مشفى الخير بالمنية، ومنها صور الأشعة، لكن شركة التأمين لم تعط موافقة بإدخالها، ولم يتم تأمين مكان لها في المشفى، ما دفع ذويها لنقلها إلى المشفى الإسلامي الخيري.

وأكد المشفى أنه تواصل مراراً مع شركة التأمين دون أي نتيجة تذكر، رافضين إعطاء الموافقة على معالجتها.

وقالت وسائل إعلامية لبنانية عدة، إن شركة التأمين الخاصة بالسيدة هي “NextCare” التي لم يصدر عنها أي بيان حتى لحظة نشر الخبر.

وتم نشر مقطع مصور يظهر زوج السيدة ختام، بعد أنا فارقت الحياة، وهو يقول: “هي وطيبة ما سترتو عليها بس هي وميتة بدكن تحطوها بالثلاجة”.

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