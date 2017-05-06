تيانجين الصيني ينفي إشاعة التعاقد مع دييغو كوستا

نفى نادي #تيانجين_كوانجين الصيني صحة التقارير التي تحدثت عن توقيعه مع مهاجم #تشلسي الإنكليزي والمنتخب الإسباني #دييغو_كوستا مقابل مبلغ خيالي قدره 90 مليون يورو (99 مليون دولار).

وفي بيان نشر على موقع “ويبو” الصيني، الموازي لتويتر، أكد النادي “حتى الآن، لم نتواصل مع دييغو كوستا بشأن مسألة الانتقال”.

وجاء رد النادي الصيني بعدما ذكر راديو “كادينا سير” الإسباني أن المهاجم البرازيلي الأصل توصل الى اتفاق مع النادي الصيني سيتقاضى بموجبه 30 مليون يورو سنويا كجزء من الصفقة.

ويحاول تيانجين كوانجين الذي صعد هذا الموسم الى الدوري الصيني الممتاز بقيادة مدربه الإيطالي فابيو كانافارو، تعزيز صفوفه بلاعبين من عيار كوستا، على غرار منافسيه الذين أنفقوا مبالغ طائلة لضم لاعبين من طراز البرازيليين اوسكار وهالك (سيبغ) واليكس تيكسيرا وراميريش (سونينغ) والإيطالي غراتسيانو بيلي (لونينغ) والكولومبي جاكسون مارتينيز (غوانغجو ايفرغراند).

وحاول تيانجين تعزيز صفوفه بنجم بوروسيا دورتموند الألماني الهداف الغابوني بيار-ايميريك اوباميانغ وقائد مانشستر يونايتد الإنكليزي واين روني، وسعى لضم الكولومبي راداميل فالكاو من موناكو الفرنسي مقابل 60 مليون يورو، وعرض على كولن الألماني مبلغ 50 مليون يورو لضم الفرنسي انتوني موديست.

لكن النادي الصيني اضطر في نهاية المطاف الى الاكتفاء بضم البرازيلي الكسندر باتو مقابل 18 مليون يورو والبليجيكي اكسل فيتسل مقابل 20 مليون يورو، فيما حصل على المهاجم البرازيلي الآخر جونيور مورايش من دينامو كييف الأوكراني على سبيل الإعارة.

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