حظر حملة لتوزيع المصحف في زوريخ بسويسرا

أوصى مكتب السلامة العامة في #زوريخ، البلدات في الإقليم الأكثر سكانا في #سويسرا، بحظر حملة لتوزيع المصحف في أماكن عامة.

وتتعارض التوصية مع تقييم أجرته أجهزة المخابرات الاتحادية نشر قبل ثلاثة أيام، وخلص إلى أن فرض حظر على توزيع المصحف سيتعارض بشدة “مع ممارسة حرية العقيدة”.

وحثت إدارة الأمن في زوريخ البلدات على ألا توفر منصة عامة لحملة “اقرأ” الإسلامية، التي قالت الإدارة إن لها صلات بمتشددين في سويسرا وإن المدعى العام يلاحق عددا من أعضائها.

ومستشهدة برأي قانوني، كتبت إدارة الأمن قائلة “المجتمع ليس ملزما بتقديم مساحة عامة لتكون منصة لنشر وجهات نظر تتعارض مع القيم الأساسية والجوهرية لمجتمعنا”.

وقالت رابطة المنظمات الإسلامية في زوريخ إنها لا تتوقع أي عواقب سلبية على الجالية المسلمة، لأن الإجراء يسري فقط على حملة بعينها.

وقالت، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، “بوجه عام نفضل أن يكون تعريف الأفراد بالإسلام في المساجد أو من خلال الحوار على مستوى محلي”.

وأطلقت جماعة “الدين الحق” الألمانية حملة “اقرأ” في 2011 بهدف توزيع 25 مليون نسخة من القرآن الكريم، في أرجاء أوروبا.

لكن السلطات الألمانية حظرت الجماعة على أراضيها في نوفمبر بدعوى دفع الشباب إلى التطرف “ونشر عقائد متطرفة ودعم منظمات إرهابية تحت ذريعة الإسلام”، وفقا لما قاله وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره.

وقالت السلطات إن الجماعة أقنعت زهاء 140 شخصا في ألمانيا بالانضمام إلى متشددين في العراق وسوريا. ( reuters )

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