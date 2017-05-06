حملت جراء ذلك و أنجبت طفلاً .. السجن 5 سنوات للاجئين اغتصبا فتاة في بلجيكا

حكم قاض في مدينة “هاسلت” البلجيكية، يوم أمس الجمعة، على لاجئين أفغانيين بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد إدانتهما باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “هت نيوس بلاد” البلجيكية المحلية، وترجمها عكس السير، فإن الضحية القاصر تم جذبها واستدراجها من قبل اللاجئين في نيسان من العام 2015، إلى منزل، بعد أن كانت تواصلت معهما عبر فيسبوك.

وشربت الفتاة “كوكتيل” مع عقار مخدر، وقالت إنها تشعر بالدوار والبرد، كما أنها تقيأت 3 مرات، ورغم ذلك، فقد قام أحد اللاجئين (22 عاماً) باغتصابها، كما قام الثاني بالاعتداء عليها أيضاً، على حد تعبير الصحيفة.

ولم يكتف اللاجئان بذلك، بل قاما باحتجاز الفتاة لمدة 3 أيام، قبل أن تتمكن من الهروب بمساعدة صديقتها.

وأضافت الصحيفة، أن طفلاً ولد للفتاة بعد أن حملت نتيجة اغتصابها، وأنها قررت الاحتفاظ به.

وحكم على اللاجئين بالسجن لمدة 5 سنوات، وقد تم ترحيل أحدهما بسبب انتهاء إجراءات لجوئه، وسيتم اعتقاله على الفور في بلجيكا إن عاد إليها، كما يتوجب عليه دفع غرامة مقدارها 9500 يورو.

أما والد الطفل، فقد حكم عليه بدفع مصاريف للأم مقدارها 75 ألف يورو، و 11 ألف يورو كتعويض لعائلتها.

عكس السير