خروقات بالجملة مع دخول اتفاق ” مناطق تخفيف التوتر ” حيز التفيذ

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومتحدث من المعارضة ،إن قوات النظام اشتبكت مع مقاتلي المعارضة في محافظة حماة بعد قليل من بدء سريان اتفاق مناطق تخفيف التوتر.

وبعد نصف ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، قال المرصد ونشطاء إن انفجار قويا هز منطقة تير معلة، شمال حمص.

ولم يقدم المرصد أي تفاصيل، لكن نشطاء قالوا إنه تم إطلاق صاروخ على المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة من مراكز النظام.

وقال المرصد إن طائرات مقاتلة قصفت قرية الزلاقيات الخاضعة لسيطرة المعارضة ومواقع مجاورة في ريف حماة حيث تبادل الجانبان القصف.

وأضاف أن قوات النظام قصفت بلدتي كفر زيتا واللطامنة المجاورتين.

وأكد محمد رشيد المتحدث باسم جيش النصر المتمركز في حماة اندلاع الاشتباكات بعد منتصف الليل. (DPA-REUTERS)

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