رئيس إيران : مستشارونا الأعزاء ذهبوا إلى سوريا لـ ” إحياء حقوقنا المتبقية “

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن المقاتلين الإيرانيين في سوريا يقومون بـ “إحياء حقوقنا المتبقية” هناك.

وأكد الرئيس الإيراني خلال المناظرة الثانية لمرشحي الانتخابات الرئاسية إن إيران و”بقوتها الدبلوماسية” تتفاوض اليوم لحل الأزمة السورية، مضيفا أن “دبلوماسيينا وإلى جانب مقاتلينا يقومون بإحياء حقوقنا المتبقية”.

وتابع “علينا أن لا نتصور أن قوتنا الدبلوماسية ضعيفة، لذلك نحن اليوم نتفاوض من أجل سوريا بهذه القوة الدبلوماسية بالذات”.

وأكد روحاني: “لدينا مستشارون أعزاء ذهبوا إلى سوريا، وقدمنا شهداء هناك، وإذا أردنا ان نستفيد جيدا من القضايا الاقليمية، فعلينا أن نكون قادرين على تسوية المواضيع على طاولة المفاوضات.. لابد أن يقوم دبلوماسيونا إلى جانب مقاتلينا بإحياء حقوقنا المتبقية”. (RT – FARS)

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