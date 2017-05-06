روسيا تزعم إيقاف ” انتحاري ” حاول استهداف إحدى قافلاتها الإنسانية في الغوطة الشرقية

زعمت هيئة الأركان العامة الروسية، الجمعة، أنه “تم تحييد مهاجم انتحاري حاول استهداف قافلة إنسانية في سوريا حاملا 10 كيلوغرامات من المتفجرات”.

وقال رئيس دائرة العمليات في الأركان العامة الروسية، الفريق سيرغي رودسكوي، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام روسية، أنه “تم تحييد الانتحاري عند محاولة مهاجمة قافلة إنسانية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري والأمم المتحدة في طريقها إلى الغوطة الشرقية في سوريا”.

وادعى رودسكي أنه “تم تسليم الانتحاري الذي كان يحمل نحو 10 كيلوغرامات من المواد المتفجرة إلى ممثلي قوات الأمن السورية”.

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