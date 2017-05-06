شركة ” ون بلس ” تطلق هاتفها ” OnePlus 5 ” هذا الصيف

تستعد شركة “ون بلس” OnePlus الصينية لإطلاق الجيل المقبلة من هواتفها الذكية الرائدة هذا الصيف تحت اسم ون بلس 5 OnePlus، وذلك وفقاً لتأكيدات الشركة، ويأتي الهاتف الجديد خلفاً لهواتف الشركة الرائدة OnePlus 3 وOnePlus 3T التي جرى إطلاقها خلال العام الماضي.

ولا يتوفر حالياً سوى القليل من المعلومات حول مواصفات ومميزات الهاتف الجديد إلا أن الشائعات تحدثت حول امتلاكه كاميرا خلفية مزدوجة ومواصفات عتادية راقية، ويدعى الهاتف OnePlus 5 بدلاً من OnePlus 4 وذلك لأن الرقم أربعة يعتبر غير محظوظ في الصين البلد الأصلي للشركة، كما أن الجهاز الجديد يعتبر خامس هاتف تطلقه الشركة فعلياً.

وعملت الشركة على صنع سمعة جيدة بالنسبة لها من خلال تصنيع هواتف بمصنعية جيدة وأداء عالي، ويجري بيع تلك الهواتف بأسعار منافسة بشكل كبير للعلامات التجارية المنافسة مثل غوغل وسامسونغ وآبل.

وبحسب المعلومات فإن الهاتف الجديد يمتلك كاميرا خلفية مزدوجة مع فلاش مزدوج، مع أزرار التحكم بالصوت والطاقة على الجانبين، ومنفذ USB Type-C ومكبرات صوت في الجهة السفلية إلى جانب وجود زر فعلي للتصوير يتواجد على الجهة اليمنى للجهاز.

ويفترض أن يأتي الهاتف بهيكل معدني مع حواف مشطوفة مع توافر ثلاثة ألوان هي الأبيض والأسود والأحمر، مع إمكانية احتوائه على شاشة من قياس 5.5 إنش بدقة 1440×2560 بيكسل.

ويحتوي الجهاز على 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، إلى جانب خيارين لمساحة التخزين الداخلية هي 64 أو 128 غيغابايت القابلة للتوسعة عبر منفذ MicroSD ، بحسب ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، وسوف يضم الهاتف معالجاً ثماني الأنوية من نوع كوالكوم سنابدراجون 835 مع معالج رسوميات من نوع أدرينو 540، وفيما يتعلق بالكاميرا، فستكون الكاميرتان الخلفيتان بدقة 16 و12 ميغابكسل، إضافة إلى الكاميرا الأمامية التي سوف تكون بدقة 8 ميغابكسل.

ويفترض أن يأتي هاتف OnePlus 5 ببطارية سعة 4000 ميلي أمبير، ويعمل بالإصدار 7.0 نوغا من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة أندرويد مع واجهة المستخدم الخاصة بالشركة OxygenOS 4.0.

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