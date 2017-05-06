” صاحبة الوعود الجوفاء ” .. ألمانيا تحذر من مرشحة اليمين المتطرف الرئاسية في فرنسا

قبل يوم من الجولة الثانية والحاسمة لانتخابات الرئاسة الفرنسية، حذر وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل من اليمينية الشعبوية مارين #لوبان ، واصفاً إياها بـ”صاحبة الوعود الجوفاء”.

وقال جابريل، السبت، في مؤتمر لحزبه الاشتراكي الديمقراطي بمدينة هاملن الألمانية، إن انتخابات الغد في فرنسا ليست انتخابات لاختيار رئيس لفرنسا فقط، بل لاختيار مصير لأوروبا.

وأضاف الوزير: “لا أحب أن أتخيل ماذا سيحدث، إذا أصبحت صاحبة الوعود الجوفاء الرئيسة المقبلة لفرنسا”.

وأكد جابريل أن فوز إيمانويل ماكرون ذي الفرص الأفضل في الانتخابات أمر مهم، لأنه يعتبر ضمانة لمواصلة المشروع الفريد للوحدة الأوروبية.

تجدر الإشارة إلى أن لوبان تتنافس في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية أمام المرشح الاشتراكي ماكرون، الذي يتفوق عليها بوضوح في استطلاعات الرأي.

وتعارض لوبان استخدام عملة اليورو في فرنسا، وتعتزم إجراء استفتاء شعبي على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي حال فوزها في الانتخابات. (DPA)

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