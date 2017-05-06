فورين بوليسي : ما هو سلاح بوتين السري في سوريا ؟!

تناولت مجلة فورين بوليسي الأميركية الأزمة السورية المتفاقمة والتدخل الروسي فيها، وقالت إن لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلاحا سريا في سوريا يتمثل في المقاتلين الشيشان الموالين له ولروسيا.

فقد نشرت فورين بوليسي مقالا للكاتب نيل هووير، قال فيه إن نشر روسيا نحو ألف من المقاتلين الشيشان المسلمين أو القوات الخاصة، يدل على أن موسكو ماضية في تصعيد اللعبة العسكرية على مستوى الأرض في سوريا أو زيادة القوات المنتشرة على الأرض.

وأضاف الكاتب أن التدخل الروسي في سوريا كان ناجحا بغالبية الحسابات، وأن الرئيس بوتين سيعمل كل ما في وسعه كي يبقيه على هذا النحو.

وقال إنه بدءا من الحملة الجوية التي شنها الطيران الروسي بالنيابة عن نظام بشار الأسد في سبتمبر/أيلول 2019، فإن روسيا أسهمت في إيقاف خسائر النظام السوري، بل ساعدته على استعادة السيطرة على مدينة حلب آخر العام الماضي.

وأضاف الكاتب أن روسيا أعلنت في أعقاب ذلك عن عزمها تخفيض وجودها العسكري في سوريا، ولكن موسكو -رغم مغادرة بعض القوات الروسية سوريا مطلع العام الجاري- ماضية في توسيع نطاق نفوذها في البلاد التي تعصف بها الحرب منذ سنوات.

وأوضح أن مسؤولين روسا أعلنوا عن توسعات كبيرة للقواعد العسكرية الروسية في سوريا، وأن المقاتلين بعقود خاصة مع موسكو يتزايدون، وذلك من أجل القتال في سوريا بالنيابة عن القوات النظامية الروسية.

وقال إن الرئيس بوتين نشر سلاحا روسيا غير مسبوق في سوريا يتمثل في العديد من وحدات القوات الخاصة التي ينحدر مقاتلوها من الشيشان ومنطقة شمال القوقاز المضطربة.

وأضاف أن دور القوات الروسية في سوريا اقتصر على دعم الطيران الحربي في غالب الأحوال، لكن مضيّ الرئيس بوتين بنشر هذه القوات الشيشانية داخل سوريا يدل على تغير إستراتيجي واضح على المدى الطويل. (aljazeera)

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