لاجئان سوريان في كندا يطلقان على مولودهما اسم رئيس الوزراء ” جاستن ترودو “

أطلق زوجان سوريان لاجئان في مدينة كالغاري الكندية، اسم رئيس الوزراء جاستن ترودو على رضيعهما الذي ولد، الجمعة، بدافع الحب والعرفان لكندا حكومًة و شعبًا.

ونقلت صحيفة “سي تي في ” المحلية، السبت، عن زهير بلال، والد الرضيع السوري قوله بإنه أصر على التسمية بالاسم الكامل لرئيس الوزراء الكندي، لدوره الفعال في خدمة اللاجئين السوريين.

وفي تصريحات للصحيفة المذكورة، نقلتها وكالة أنباء الأناضول، قالت الوالدة عفراء الحاج إنه “في العادة يتم تسمية المواليد الجدد في عائلتها على اسم الأجداد، لكنهما فضلا إطلاق اسم جاستن ترودو على المولود كرغبة منها وزوجها في تسمية طفلهما باسم جديد يعكس الترحيب الكندي بهما”.

وتابعت: ” نريد أن نشكر رئيس الوزراء جاستن ترودو، لأنه سمح باستقبال الكثير من السوريين اللاجئين في بلاده.”

ووصل الزوجان إلى كالغاري جنوبي ولاية ألبرتا الكندية عام 2016 برفقة طفليهما، لينضما إلى 33 ألف لاجئ استقبلتهم كندا.

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