لبنان : القبض على ستيني سوري بتهمة التنقيب عن الذهب و الآثار

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن عناصر من مديرية البقاع الاقليمية في أمن الدولة – مكتب زحلة، أوقفوا، أول أمس الجمعة، شخصاً سورياً،بتهمة بالتنقيب عن الآثار والذهب.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن محمد غ (63 عاماً)، ضبط في بلدة المرج، وبحوزته “آلات خاصة تستعمل لتحديد مواقع الآثار في عمق الأرض، فضلا عن خريطتين مرسومتين بخط اليد تحمل كل منهما كتابات باللغة التركية، وتشيران الى أماكن تواجد الذهب المزعوم”.

وتم إيداع السوري النيابة العامة المالية، بواسطة مكتب مكافحة السرقات الدولية، مع المضبوطات التي كانت بحوزته.

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