مارادونا : لم أتعاط المخدرات منذ 13 عاماً

قال أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، #دييغو_أرماندو_مارادونا، إنه لم يتعاط #المخدرات منذ 13 عاماً، فيما لم يستبعد تولي تدريب #نابولي الإيطالي في يوم من الأيام.

وقال مارادونا في مقابلة مع قناة “كانالي 5” الإيطالية : “لم أتعاط المخدرات منذ 13 عاماً.. أقضي وقتاً ممتعاً الآن في لعب الكرة مع أبنائي”.

واعترف الأسطورة بأن الدعم الذي تلقاه من عائلاته في الأوقات الصعبة كان له دوراً كبيراً في حياته، وبالأخص من قبل ابنته دالما.

وأضاف مارادونا: “نجحت في الخروج من الغيبوبة بفضل ابنتي” ، وتتناول المقابلة جوانب من حياة مارادونا الكروية والشخصية.

وقال مارادونا في بعض المقتطفات التي بثتها القناة من المقابلة، بخصوص إذا كان سيقدم على تدريب نابولي في يوم من الأيام: “إذا رغب الجمهور في هذا سأفعلها”. ( EFE )

عكس السير