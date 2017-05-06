مباراة ريال مدريد و سلتا فيغو المؤجلة في 17 الشهر الجاري

حدد الاتحاد الاسباني لكرة القدم يوم 17 ايار/مايو الجاري موعدا لمواجهة #ريال_مدريد ثاني ترتيب الدوري مع #سلتا_فيغو المؤجلة من شباط/فبراير الماضي بسبب الأمطار.

وذكر الاتحاد على موقعه الرسمي “المباراة المقررة على ملعب بالايدوس (…)، ستقام الاربعاء 17 ايار/مايو 2017 الساعة 21”.

وتأجلت المباراة المبرمجة في المرحلة 21 بسبب الامطار الغزيرة والرياح التي اقتلعت اجزاء من سقف ملعب بالايدوس.

ونظرا لمشوار ريال وسلتا في البطولات الاوروبية حيث بلغا نصف نهائي دوري الابطال والدوري الاوروبي على التوالي، لم يكن أي موعد متاحا في الاسابيع التالية لجدولة المباراة.

وهكذا سيخوض ريال مباراته المؤجلة قبل 4 أيام من المرحلة 38 الأخيرة المقررة في 21 ايار/مايو.

ويتنافس ريال على اللقب مع غريمه برشلونة بطل الموسمين الماضيين، اذ يتساويان برصيد 81 نقطة مع مباراة أقل لريال الباحث عن لقبه الأول منذ 2012. ( AFP )

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