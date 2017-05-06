مسؤول أممي : المناطق الآمنة غير كافية لإقناع اللاجئين السوريين بالعودة

قال المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني إن إنشاء مناطق آمنة في سوريا ليس كافيا لإقناع اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم.

وأضاف لازاريني في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك أن “إنشاء تلك المناطق لايعد حلًا كافيًا لتلك القضية، لأن اللاجئين سيعودون في حالة واحدة فقط، عندما يشعرون بالثقة والأمان”.

وطالب المجتمع الدولي باتباع نهج “الاقتصاد الكلي” عند التعامل مع قضية اللاجئين، لافتًا إلى أن التركيز على احتياجات اللاجئين أو المجتمعات المضيفة “لم يعد يكفي بعد الآن”.

وأشار إلى أن دعوته لاتباع ذلك النهج الاقتصادي يعود إلى أن “أي حل سياسي يحتاج لوقت من أجل التنفيذ الفعلي، وهو مايثير قلق اللبنانيين على سبيل المثال تجاه قضية وجود اللاجئين السوريين في بلدهم”.

ولفت إلى أن نسبة 80 إلى 90 فى المائة من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر. (ANADOLU)

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