مسؤول مغربي يؤكد استمرار محنة السوريين العالقين على حدوده : لدينا قانون هجرة صارم و لا نستطيع استقبالهم

أعلن مسؤول مغربي عن رفض بلداه استقبال عشرات اللاجئين السوريين العالقين على الحدود المغربية الجزائرية.

ونقلت وسائل إعلام مغربية تصريحاً أدلى به “عبد الكريم بنعتيق” الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، لوكالة الأنباء الإسبانية (EFE) جاء فيه: “المغرب لديه قانون هجرة صارم ولا يستطيع استقبال عشرات المهاجرين السوريين العالقين في المنطقة الحدودية مع الجزائر”.

وأضاف أن المغرب لديه سياسة هجرة خاصة به وأنه لا يقبل دروساً أو ضغوطاً من أحد، في إشارة إلى منظمة “هيومن رايتس ووتش” التي وجهت لكل من المغرب والجزائر خطاباً بضرورة توفير اللجوء والحماية للاجئين السوريين العالقين بين البلدين.

ويصل عدد اللاجئين السوريين العالقين منذ 17 شباط الماضي، يعيشون في ظروف مأساوية، وسط تقاذف الاتهامات والمسؤولية بين الجزائر والمغرب، وفشل المنظمات الدولية والإغاثية بإيجاد حل لهم.

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