مشروع تركي بحريني لمداواة ضعاف السمع السوريين

أطلقت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، بالتعاون مع الجمعية الإسلامية البحرينية، مشروع “تأمين سماعات الأذن لمرضى السمع السوريين”.

وقال بيان صادر عن مركز تنسيق الهيئة التركية بولاية كلس، جنوبي تركيا، يوم الجمعة، إن المشروع بدأ بعلاج 22 سورياً، يعانون مشاكل في السمع، في ولاية كلس.

وأضاف البيان أن 7 من هؤلاء حصلوا بالفعل على سماعات مكنتهم من استعادة حاسة السمع.

ونقل البيان عن الطفلة روان سليمان (8 سنوات)، التي أتمت علاجها من مشاكل السمع ضمن المشروع، قولها: “كان أبي وأخي يلعبان في الشارع وكنت أشاهدهما من النافذة، كنا سعداء، وفجأة سمعنا صوتاً مدوِّياً، وتهدم منزلنا تماماً، وانتشر الدم في كل مكان، وأخرجني والدي من تحت أنقاض منزلنا، هذا كل ما أذكره، بعد ذلك اكتشفت أنني لم أعد أسمع”. (ANADOLU)

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