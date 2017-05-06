منع مانشستر سيتي من التعاقد مع لاعبي الأكاديميات لسنتين

سيحرم نادي #مانشستر_سيتي من التعاقد مع لاعبين شبان من الاكاديميات لمدة عامين بسبب خرقه لقواعد أنظمة #الدوري_الانكليزي الممتاز في كرة القدم.

وحاول النادي الازرق الاتصال بعائلتي لاعبين واعدين مسجلين مع أندية أخرى، محاولا ضمهما الى صفوفه ، ولن يكون بمقدور سيتي التعاقد مع لاعبين بين 10 و18 عاما مسجلين مع ناد آخر في الدوري الممتاز أو دوري الدرجة الاولى في الأشهر الـ18 المقبلة.

وستكون السنة الثانية من الحظر المقرر أن تبدأ في 30 حزيران/يونيو 2018 مع وقف التنفيذ لثلاث سنوات، كما تم تغريم النادي بمبلغ 300 ألف جنيه استرليني (388 ألف دولار).

وقالت رابطة الدوري في بيان “بعد التحقيق، تبين ان سلوك النادي في التعاقد مع اللاعبين كان مخالفا للقواعد”.

وتابع البيان “شملت الأدلة اتصالات بين النادي وأفراد من عائلات لاعبي الاكاديميات في وقت كانوا فيه مسجلين مع أنديتهم السابقة”.

وكان سيتي ضم في نيسان/ابريل ثلاثة لاعبين بينهم لاعب وسط بعمر الحادية عشرة من ايفرتون وآخر بعمر الخامسة عشرة من ولفرهامبتون.

ولن يكون بمقدوره الحفاظ على اللاعبين الذين أثار انتقالهم فرض الحظر.

وتأتي عقوبة سيتي بعد أخرى مماثلة لليفربول لمخالفته نفس القواعد. ( AFP )

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