هذه ليست مباراة ديربي في حلب و لا ” الأولى من نوعها ” منذ سيطرة النظام على المدينة

هذه ليست مباراة ديربي في حلب و لا ” الأولى من نوعها ” منذ سيطرة النظام على المدينة

نشرت قناة “سكاي نيوز” عبر موقعها الإلكتروني خبراً بعنوان “حلب تشهد أول ديربي لكرة القدم منذ 5 سنوات”.

وذكرت في الخبر: بث التلفزيون الروسي تقريرا حول مباراة لكرة القدم هي الأولى من نوعها في مدينة حلب السورية بعد “استعادة السيطرة عليها” من قبل القوات السورية مدعومة بالجيش الروسي وميليشيات أجنبية.

وهذه المعلومات التي أوردتها القناة غير صحيحة، فالديربي في حلب هو بين الاتحاد والحرية، وقد لعب بين الفريقين في الثامن والعشرين من كانون الثاني الماضي، أي بعد بضعة أسابيع من سيطرة النظام على المدينة بالكامل، وبالتالي فإن هذه المباراة ليست “الأولى من نوعها بعد استعادة السيطرة” كما ذكرت القناة، حيث شهدت المدينة إقامة العديد من المباريات منذ سيطرة النظام عليها.

فيديو : مباراة الاتحاد والجيش – مباراة الاتحاد والحرية

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