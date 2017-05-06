هولندا : السجن 12 عاماً للاجئ اغتصب فتاة قاصر و حاول قتلها

أصدرت محكمة هولندية حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً، بحق لاجئ أريتيري، أدين باغتصاب فتاة ومحاولة قتلها.

هيئة الإذاعة الهولندية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئ (صامويل . ت) البالغ من العمر 33 عاماً، اغتصب فتاة هولندية (17 عاماً) في مدينة كامبن، وحاول قتلها.

وأشارت إلى أن اللاجئ حاول خنق الفتاة وإغراقها.

وكانت الحادثة وقعت في الرابع من أيلول من العام الماضي، حيث قام الجاني بإيقاع الفتاة من على دراجتها الهوائية، وجرها إلى مكان مظلم وهادئ، وخنقها وحاول إغراقها، ثم اغتصبها عدة مرات بعد أن فقدت وعيها.

ونقل عن الفتاة قولها إن الجاني أخذ هاتفها وغادر، ليضمن عدم طلبها للمساعدة.

وتتبعت الشرطة اللاجئ عن طريق الهاتف، إلى أن وصلت لمكان إقامته في مركز اللجوء بمدينة درونتن.

وإلى جانب الحكم بالسجن، فرضت المحكمة على اللاجئ غرامة مقداراه 76 ألف يورو، بسبب الضرر الكبير الذي تسبب به لحياة الضحية، وأشارت إلى أنه “غالباً لا تكون العقوبة أكثر مما طالبت به النيابة إلا أن الحادث كان قاسياً جداً”.

وكان عمدة مدينة كامبن، تواصل مع الهيئة المركزية لاستقبال اللاجئين لمنعهم من الخروج من مراكز استقبالهم مساءاً، وأضاف: “نريد أن نمنع الأشخاص الذين يعانون من الصدمات النفسية من أن يخرجوا ليلاً إلى الشارع ويقوموا بمثل هذه الجرائم”.

عكس السير