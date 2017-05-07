أغلى وسادة في العالم بسعر 57 ألف دولار

صمم متخصص بالعلاج الطبيعي في #هولندا وسادة، يقول إنها قادرة على حل جميع مشاكل النوم، لكن سعرها يصل إلى 57 ألف دولار، لتكون الأغلى من نوعها في العالم.

وبعد عمل استمر لمدة 15 عاماً، قام تيجس دير هيلست بتصميم الوسادة الأغلى في العالم، بهدف دعم عضلات العنق، وهي مصنوعة من حرير التوت والقطن المصري ورغوة هولندية غير سامة، بالإضافة إلى نسيج الذهب عيار 24 قيراط، في حين أن السحاب مرصع بأربع ماسات وياقوتة عيار 22.5 قيراط، بحسب موقع أوديتي سنترال.

ويقول هيلست إن هدفه لم يكن تصنيع منتج مخصص للأثرياء، بل أراد أن يصمم وسائد للنوم مثالية لعملائه، وقرر أن الوسيلة الأفضل لذلك عن طريق وضع حلول تصميمية تعتمد على شكل الجسم وعادات النوم.

وأضاف هيلست بحسب ما اوردت شبكة ” 24 “الإماراتية : “كمتخصص بالعلاج الطبيعي أنصح زبائني بشراء أفضل وسادة للنوم، ولكن كيف يمكن تحديد الوسادة الأفضل؟ وسألت نفسي إذا كان لدينا 3 وسائد فكيف يمكن اختيار الأفضل منها؟ فمع اختلاف أطوال كل منا وعرض الكتفين وأسلوب النوم، يجب أن تكون الوسائد مختلفة من شخص لآخر”.

وباستخدام ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد، تمكن هيلست من الحصول على أبعاد مفصلة لأجسام عملائه من حول العالم، ووضع خوارزمية خاصة لحساب أبعاد الوسادة المثالية.

وأعلن هيلست أنه سيكشف عن ثمرة عمل استمر عقد ونصف من الزمن في معرض “إنديسك ديزاين سيريس” بدبي الشهر المقبل، ويقول مدير الحدث إن الوسادة الأغلى في العالم هي أحد أهم المنتجات التي سبق وعرضت في المعرض.

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