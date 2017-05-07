ألمانيا : 55 % من النساء يرفضن تبادل وظيفتهن مع ميركل ليوم واحد !

“لا شكرا”، هكذا كان جواب أكثر من نصف النساءاللاتي شملهن استطلاع يسأل :” هل ترغبين في أن تكوني لمدة يوم واحد المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أو الممثلة الألمانية نورا تشيرنر أو الموديل ومقدمة البرامج الألمانية الأمريكية هايدي كلوم؟”.

جاء ذلك وفقا للاستطلاع الذي أجرته مطبوعة “كوزمو آت ورك”، ملحق مجلة “كوزموبوليتان”.

وأوضح الاستطلاع أن 55% من النساء المشاركات رفضن تبادل عملهن ليوم واحد مع ميركل او تشيرنر أو كلوم، بالإضافة إلى آخريات في قائمة ضمت عشر شخصيات نسائية شهيرة.

في المقابل، أبدت 11% من النساء اللاتي شملهن الاستطلاع، رغبتهن في تبادل وظيفتهن مع ميركل ليوم واحد، فيما لم تزد نسبة الراغبات في تبادل وظيفتهن مع المغنية والمصممة البريطانية فيكتوريا بيكهام، عن 7%.

وبلغت نسبة النساء الراغبات في تبادل وظيفتهن مع تشيرنر، 8%.

وأوضحت النتائج تدني نسبة الراغبات في تبادل وظيفتهن مع النجمة التلفزيونية الأمريكية كيم كردشيان إذ وصلت إلى 4%، ونفس النسبة كانت من نصيب نجمة التنس الألمانية انجيليك كيربر، فيما وصلت هذه النسبة إلى 3% بالنسبة لتانيت كوخ رئيسة تحرير صحيفة “بيلد” واسعة الانتشار.​ (DPA)

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