إيران : 55 دولاراً لبرميل النفط سعر مناسب و ندعم تمديد خفض الإنتاج

نقل عن وزير النفط بيجن نامدار زنغنه يوم السبت قوله إن إيران ترى أن 55 دولارا سعر مناسب لبرميل النفط معبرا عن اعتقاده بأن منتجي النفط، سواء من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أو غيرها، سيمدون على الأرجح خفض الإنتاج دعما للأسعار.

ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية الإخباري عن الوزير قوله “نطاق سعر 55 دولارا لبرميل النفط سيكون مناسبا”.

وأضاف زنغنه أن الدول الأعضاء في أوبك أشارت إلى اتجاهها لتمديد خفض الإنتاج.

وقال على هامش معرض للطاقة في طهران “أعتقد أن منتجي النفط غير الأعضاء في أوبك سيؤيدون أيضا تمديد خفض الإنتاج”.

ومن المقرر عقد اجتماع بين وزراء الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك يوم 25 مايو أيار.

وقال ثلاثة من مندوبي أوبك يوم الخميس إن المنتجين من داخل المنظمة وخارجها من المرجح أن يمددوا اتفاقهم الخاص بتقييد الإمدادات لما بعد موعد انتهائه في يونيو حزيران للمساعدة في التخلص من تخمة المعروض بيد أنهم قللوا من احتمال تبني خطوات إضافية مثل تخفيض الإنتاج بأكثر من الحجم المتفق عليه. (REUTERS)

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