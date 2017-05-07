“الأسد المتأهب” ينطلق في الأردن بمشاركة أكثر من 20 دولة

أعلن الجيش الأردني الأحد انطلاق فعاليات تمرين “ #الأسد المتأهب 2017″، بمشاركة الولايات المتحدة و20 دولة أخرى. ومن المقرر أن تستمر حتى 18 من أيار/ مايو الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مدير التدريب المشترك الناطق الإعلامي باسم التمرين العميد الركن خالد الشرعة القول “إن تمرين الأسد المتأهب، الذي انطلق في نسخته الأولى عام 2011، وسيتم تنفيذه للمرة السابعة على التوالي, سينفذ هذا العام بقوات برية وبحرية وجوية يبلغ عددها قرابة 7200 مشارك”.

وأضاف أن “تمرين هذا العام يهدف إلى تطوير قدرات المشاركين على التخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة الدولية وبيان العلاقة بين القوات العسكرية والوكالات والمنظمات والوزارات في ظل بيئة عمليات غير تقليدية وتبادل الخبرات العسكرية وتحسين المواءمة العملياتية بين الدول المشاركة وعلى مكافحة الإرهاب وعمليات أمن الحدود وعمليات الإخلاء والعمليات الإنسانية وإدارة الأزمات وعمليات المعلومات والشؤون العامة والعمليات النفسية والاتصالات”.

من جهته، قال نائب القائد العام للجيش الأمريكي الجنرال بيل هيكمان “إن تمرين الأسد المتأهب يعتبر التمرين العسكري الأساسي في منطقة بلاد الشام وهو بمثابة حدث ممتاز يسمح لنا بمواصلة العمل مع القوات الأردنية والدولية للتصدي بشكل أفضل للتهديدات المشتركة للأمن الإقليمي على المستوى العملياتي”.

ويشارك في التمرين كل من الكويت والبحرين وقطر والسعودية ومصر والعراق والإمارات ولبنان وبريطانيا وفرنسا وكينيا وإيطاليا وباكستان وأمريكا وبلجيكا وبولندا وهولندا وأستراليا واليونان واليابان، بالإضافة إلى الأردن وممثلين عن حلف الناتو. (DPA)

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