البابا فرنسيس : أخجل من من تسمية ” أم القنابل ” التي ألقيت على داعش

صرح البابا فرنسيس انه “يخجل” من تسمية “أم القنابل” التي استخدمت لوصف القنبلة التي ألقتها الولايات المتحدة مؤخرا على معقل جبلي لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في أفغانستان.

وقال البابا الذي سيستقبل الرئيس الامريكي دونالد ترامب في الفاتيكان في 24 أيار/ مايو قبل قمة مجموعة السبع في تاورمينا في صقلية “خجلت من تسمية قنبلة (أم القنابل)، لان الأم تمنح الحياة والقنبلة تعطي الموت”.

واضاف الحبر الاعظم باستياء “يسمون هذه القنبلة ام، ما الذي يحدث؟” وكان البابا يتحدث الى شبان يشاركون في “مدرسة السلام” وهو برنامج تدعمه وزارة التربية الوطنية الايطالية.

دمرت أقوى قنبلة أمريكية غير نووية “جي بي يو-43″ اطلق عليها اسم “أم القنابل” في 13 نيسان/ ابريل منطقة في اقليم أتشين الذي يعد أحد معاقل الجهاديين في شرق أفغانستان وأدت الى مقتل 36 من مقاتليه في عملية وصفها ترامب بأنها “نجاح جديد”.

وخلال الحملة التي سبقت الانتخابات الرئاسية ظهرت خلافات واضحة في المواقف بين ترامب والبابا.

وردا على سؤال عن ترامب الذي كان مرشحا للرئاسة ويعد ببناء جدار على الحدود مع المكسيك، قال البابا فرنسيس في شباط/ فبراير 2016 “ليس مسيحيا من يريد بناء جدران وليس جسور”.

واثارت هذه التصريحات غضب قطب العقارات الذي قال انه “المخجل” ان يقوم مسؤول ديني “بالتشكيك في إيمان أي شخص”. (AFP)

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