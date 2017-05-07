البحرية الإسبانية تنقذ 3 لاجئين بعد استغاثة هاتفية من قاربهم

تمكنت البحرية الإسبانية، صباح اليوم الأحد، من إنقاذ 3 شبان مغاربة كانوا على متن قارب أبحروا به سرا من ساحل مدينة طنجة شمالي المغرب، بهدف الوصول إلى جنوب إسبانيا بطريقة غير شرعية.

وحسب ما أفادت به البحرية الإسبانية في بيان اطلعت عليه الأناضول، فإن المهاجرين السريين الثلاثة تم انقاذهم على بعد 5 كيلومترات من شاطئ بولونيا التابع لمدينة طريفة، في أقصى جنوبي البلاد، وقد تم نقلهم إلى ميناء المدينة بعد إنقاذهم.

وجاءت عملية الإنقاذ، وفق إفادة البحرية الإسبانية، بعد استغاثة هاتفية من أحد الاشخاص من طنجة.

وفور توصل البحرية الإسبانية بالاتصال، قامت فرقة إنقاذ تابعة لها، بعملية بحث بمضيق جبل طارق، لتعثر على قارب صغير على متنه 3 مهاجرين تبين أنهم مغاربة، وقد تم انقاذهم وهم جميعا في صحة جيدة.

وتعيش البحرية المغربية ونظيرتها الإسبانية حالة استنفار قصوى، في مضيق جبل طارق، بين طنجة وطريفة، بسبب محاولات المهاجرين المكثفة لعبور المضيق من السواحل المغربية إلى نظيرتها الإسبانية بطريقة غير شرعية.

وتقوم البحريتان بتدشين سلسلة اتصالات ثنائية، لتحديد أماكن المهاجرين لإنقاذهم أو اعتراض سبيلهم، وقد سمح التعاون بينهما إلى دخول مياه البلدين دون حواجز، بغية الوصول للمهاجرين الذين يتدفقون على نقاط مختلفة لعبور، جبل طارق. (ANADOLU)

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