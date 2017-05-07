المغني القطري فهد الكبيسي يرفع دعوى قضائية ضد نانسي عجرم

تواجه الفنانة اللبنانية #نانسي_عجرم، مشكلة قضائية للمرة الأولى في حياتها الفنية، وذلك بعدما قرر المغني و المنتج القطري #فهد_الكبيسي رفع دعوى قضائية ضدها.

وسبب الدعوى لأن أغنية “خراب بيوت”، التي طرحتها نانسي عجرم مؤخرًا تتطابق مقدمتها مع أغنية “بعيد الشر”، التي قدمها الكبيسي منذ عام 2012

فهد الكبيسي، قال عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر” : “الإجراء القانوني سيكون الفصل بيني وبين من سرق أغنيتي .. ولن أتنازل عن حقي الأدبي مع كل من يستهتر بحقوق الملكية الفكرية”.

وكانت نانسي عجرم قد نفت علمها بهذا التطابق في تصريح لها مع برنامج ” et بالعربي ” قائلة: “إنها لا تعلم شيئا عنه وأنها فقط قامت بشراء الأغنية من زياد برجي ولم تعرف أكثر من هذا”.

في الوقت الذي رد عليها المؤلف والملحن زياد برجي قائلًا: “إن نانسي تعلم الموضوع بالكامل وهي من نسقت الأمر بأكمله وأجرت الاتصالات وأنه لا يصح أن يتم التضحية بعمل شخص مثله منذ 24 عاما حتى لا يتم وضعها بموقف محرج”.

وأضاف “أنه عندما عرض عليها الأغنية أخبرها بأن المطلع ليس له وأنها طلبت منه أن يستكمل الأغنية وأنها اتخذت إذن شفهي من صاحب الأغنية وأنه محمي أخلاقيا، فكيف لا تعلم شيئا”.

عكس السير