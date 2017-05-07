بالفيديو .. نجل كريستيانو رونالدو يخطف الأضواء من والده مجدداً

جذب #كريستيانو_جونيور نجل النجم #كريستيانو_رونالدو هداف #ريال_مدريد الانتباه مجددًا بفضل مقطع فيديو يظهر فيه يلعب مع أقرانه على أرضية ترابية ويسجل هدفًا جميلًا.

ونشر رونالدو البالغ عمره 32 عامًا مقطع فيديو لنجله وهو يسجل هدفًا بقدمه اليسرى إثر تمريرة خاطئة من حارس مرمى الفريق المنافس وبعدها ركض بهدوء على نفس طريقة والده.

وانتشر مقطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أيام قليلة على انتشار مقطع فيديو للطفل البالغ عمره 6 أعوام وهو يسجل من ركلة حرة ، حيث حظي بمشاهدة واسعة بلغت أكثر من 9 ملايين على موقع يوتيوب.

وعلى عكس والده سجل كريستيانو الصغير هدفه بقدمه اليسرى وقد انتشر المقطع في ساعات قليلة حيث بلغ عدد من شاهدوا الفيديو الجديد أكثر من 5 ملايين في غضون ساعات قليلة.

ويتوقع الكثيرون أن يسير كريستيانو الصغير على خطى والده الهداف التاريخي للنادي الملكي وقائد منتخب البرتغال المتوج ببطولة أوروبا العام الماضي.

عكس السير