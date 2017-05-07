بسبب إرتكابه ” أعمالاً عدائية ” كوريا الشمالية تعتقل مواطناً أمريكياً

اعتقلت كوريا الشمالية مواطناً أمريكياً، الأحد، بسبب “أعماله العدائية” ليرتفع بذلك عدد الأمريكيين المعتقلين في البلاد إلى أربعة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”.

ونقلت يونهاب عن وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية أنه تم احتجاز كيم هاك سونغ، الذي يعمل لدى جامعة بيونغ يانغ للعلوم والتكنولوجيا، السبت.

وتم اعتقال مواطن أمريكي آخر في مطار بيونغ يانغ قبل أسبوعين بزعم محاولة الإطاحة بالنظام الحاكم في كوريا الشمالية.

وكان كيم سانج دوك، وهو مواطن أمريكي وأستاذ جامعي، يقوم بزيارة جامعة بيونج يانج للعلوم والتكنولوجيا بناء على دعوة، عندما تم اعتراضه في المطار قبل أن يتمكن من مغادرة البلاد.

وتأتي هذه الاعتقالات مع تزايد حدة التوتر بين بيونغ يانغ وواشنطن حول برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

وقد اعتقل 14 مواطناً أمريكياً على الأقل في كوريا الشمالية خلال العقد الماضي.

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