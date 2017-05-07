بعد اتهامات بالتواطؤ مع المهربين.. الأمم المتحدة تشيد بعمل المنظمات ” غير الحكومية ” لإنقاذ المهاجرين في المتوسط

أشاد فيليبو غراندي المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، الأحد، بالمنظمات غير الحكومية التي تساعد في إنقاذ المهاجرين في المتوسط، معتبراً أنها تقوم بعمل “لافت”.

وقال غراندي في بيان إن “إنقاذ الحياة يجب أن يكون الأولوية الأولى للجميع من دون أي تشكيك فيه”.

وتم إنقاذ نحو ستة آلاف مهاجر في المتوسط، الجمعة والسبت، خلال أربعين عملية نسقها خفر السواحل الإيطاليون من روما، إضافة لوكالة فرونتكس الأوروبية والعديد من المنظمات غير الحكومية.

ويتهم قضاة وسياسيون إيطاليون هذه المنظمات، وخصوصاً “اطباء بلا حدود” بالتواطؤ مع المهربين الناشطين في ليبيا.

وأضاف غراندي أن “الجهود الحثيثة التي يبذلها خفر السواحل الإيطاليون بالتنسيق مع فرونتكس ومنظمات غير حكومية تعتبر امراً لافتاً فعلاً”.

وذكر بأنه عام 2016، أنقذت المنظمات أكثر من 46 الف مهاجر في وسط المتوسط.

وتابع غراندي أن هذا الأمر “يظهر أن عمليات الإنقاذ في البحر باتت أهم من اي وقت مضى” مطالباً ببذل جهود إضافية في هذه المنطقة “الخطيرة”. (AFP)

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