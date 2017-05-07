بيكيه : وجود لاعبين مثل نيمار أمر مفيد للكرة

اعتبر لاعب #برشلونة، #جيرارد_بيكيه، أن وجود لاعبين مثل البرازيلي #نيمار يعد أمراً مفيداً لكرة القدم، وذلك عقب الفوز على فياريال.

وقال بيكيه في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: “شخصيته استثنائية.. ساحر.. على الرغم من أننا في زمن يبدو فيه أن السحر أمر يستحق العقاب، زمن يبدو فيه أن الوقوف بجانب العارضة أفضل من تقديم عرض يعجب الجمهور، لاعبون مثل نيمار يفيدون كرة القدم”.

واعترف اللاعب بأن نجاح البرسا في تسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول ساهم في التأثير نفسياً على الخصم، وجلب تبعات إيجابية بالنسبة لفريقه.

وأكمل بيكيه: “قدمنا بوجه عام مباراة عظيمة أمام فريق جيد مثل فياريال الذي لا تهتز شباكه كثيراً، لكننا سجلنا فيه 4 أهداف”.

وبخصوص إذا كان ريال مدريد خصم فريقه على لقب الليغا قد يتعثر، أشار اللاعب الكتالوني إلى أنه لديه ثقة حتى في فريق مثل غرناطة الذي تأكد هبوطه رسمياً لدوري الدرجة الثانية. ( EFE )

عكس السير