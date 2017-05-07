تركيا : سوريون يقتلون ابن رب عملهم خلال شجار ( فيديو )

قالت وسائل إعلام تركية، الأحد، إن ثلاثة سوريين قتلوا ابن رب عملهم، في مدينة #غازي_عنتاب ، جنوبي تركيا.

وذكرت وكالة أنباء دوغان، بحسب ما ترجم عكس السير، أن شجاراً نشب بين 3 عمال سوريين يعملون في ورشة خياطة للتركي عمر دونماز، يوم السبت، في منطقة “شاهين بي”، محلة “كاهفالي بينار”.

وأضافت الوكالة أن أحد أبناء مالك الورشة (فاتح) تهدئة الوضع بينهم، الأمر الذي أسفر عن شجار آخر بينه وبين السوريين.

وغادر السوريون الورشة، قبل أن يعودوا إليها مع أقربائهم، ليبدأ شجار جديد بينهم وبين أبناء دونماز (فاتح وأرطغرل).

وتعرض الإبن أرطغرل لطعنة من قبل أحد السوريين الذين لاذوا بالفرار بعد ذلك، ونقل إلى المشفى حيث فارق الحياة بعد 15 ساعة، متأثراً بإصابته.

ولم تتمكن الشرطة التركية بعد من القبض على الجناة.

عكس السير