تركيا : سوري يقوم بدور الأب و الأم لشقيقه المصاب بالشلل بفعل قصف طائرات بشار الأسد ( صور )

يقوم عبد اللطيف إبراهيم بدور الأم والأب لشقيقه باسل الذي أُصيب بشلل في نصفه السفلي، العام الماضي، جراء قصف جوي على مدينة حلب السورية.

لم يكن باسل (17 عاماً) يرضى الخروج من حلب لولا ذلك القصف الجوي الذي سلب منه أباه، وتركه طريح الفراش.

أُصيب باسل بجروح كبيرة جراء القصف، ما أوجب نقله إلى تركيا للعلاج، نظراً لعدم توفر الرعاية الطبية الكافية له في بلده.

وكانت أولى محطاته العلاجية في مستشفى إسكندرون الحكومي بولاية هطاي، جنوبي تركيا، ثم جرى نقله إلى مستشفى نوشهير، الذي يتلقى فيه العلاج للقسم السفلي من جسمه المصاب بالشلل.

عبد اللطيف (28 عاماً)، شقيق باسل الأكبر، يتكفّل برعايته، وتلبية متطلباته اليومية من الطعام والشراب والنظافة الشخصية.

وعن ذلك، قال، إنه يقوم بتدليك أطراف شقيقه يومياً من أجل تخفيف الآلام التي يشعر بها.

وأضاف أنه فقد شقيقه الأكبر في الحرب قبل عدة سنوات، وبعد ذلك فقد أبيه في غارة جوية العام الماضي، فضلاً عن انقطاع أخبار والدتهم عنهم.

وأردف: “قدمت إلى تركيا قبل 3 سنوات، وبقيت أسرتي في حلب، ولدى إصابة شقيقي جاء هو الآخر إلى هنا. أبي وشقيقي الكبير قتلا في سوريا، في حين أن والدتي لم ترغب في القدوم إلى تركيا، وتعيش في إحدى قرى حلب ولكن لا أعلم بأي قرية بالضبط”.

وأشار إلى أنه لم يتمكن من الحصول على عمل دائم، بسبب انشغاله برعاية أخيه. (ANADOLU)

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