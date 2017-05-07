تركيا : مروحية إسعاف لإنقاذ حياة رضيعة سورية

نقلت مروحية إسعاف تركية، الجمعة، رضيعة سورية ولدت بمشاكل في التنفس وانسداد في المريء، من المستشفى الذي ولدت به في ولاية قره بوك، شمالي تركيا إلى مستشفى متخصص في العاصمة أنقرة.

وقال الطبيب صدر الدين إكمان، مختص حديثي الولادة في مستشفى قره بوك البحثي الذي ولدت به الرضيعة “البتول الغرس”، إنها “ولدت بمريء غير مكتمل، كما يوجد ثقب بين المريء والرئة، بالإضافة لوجود اضطرابات في قلبها”.

وأوضح الطبيب أن حالة “البتول”، تستدعي إجراء عملية جراحية دقيقة يشارك فيها جراح أطفال، وأخصائي أمراض قلب لدى الأطفال، وهو ما دفعهم لنقلها إلى مستشفى دكتور سامي أولوص البحثي لأمراض النساء والأطفال في أنقرة.

وأشار الطبيب إلى أن الحالة الصحية لوالدة “البتول” جيدة.

وأرسلت هيئة الإسعاف في أنقرة، مروحية إسعاف مجهزة هبطت في مهبط المروحيات التابع لدرك ولاية قره بوك، وجرى نقل البتول، على متنها ومن ثم انطلقت مباشرة إلى أنقرة. (ANADOLU)

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