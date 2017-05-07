حارس الهلال : السومة أصعب مهاجم واجهته

أكد حارس مرمى #الهلال_السعودي، عبد الله المعيوف، أن أصعب مهاجم واجهه لاعب النادي الأهلي #عمر_السومة.

وقال المعيوف في تصريحات تلفزيونية: “عمر السومة هو أصعب مهاجم واجهته هذا الموسم، فهو لاعب مميز بلا شك، حيث يعرف كيف يتصرف عندما تكون معه الكرة ، بالإضافة إلى أنه يعرف كيف يستغل أنصاف الفرص “.

وعن تتويج الهلال بلقب الدوري، قال المعيوف: “قبل بداية الموسم وضعنا هدفاً واحداً وهو التتويج بلقب الدوري، وحاولنا بكل ما أوتينا من قوة للسعي نحو هدفنا حتى تمكننا من تحقيقه”.

وعن مستواه الرائع الذي ظهر به هذا الموسم أكد: “الفضل في ظهوري بمستوى عال يرجع إلى سببين، الأول هو مدرب الحراس دان فهو من أفضل المدربين، وقريب جداً من الحراس، أما السبب الثاني فهو الجمهور الذي دائماً ما كان يدعمني وله فضل كبير”.

وكان الهلال توج بلقب الدوري السعودي في الموسم المنقضي بعد غياب دام لـ5 مواسم. ( DPA )

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