” حملنا أنفسنا ذنباً كبيراً للغاية ” .. رئيس ألمانيا يزور النصب التذكاري لضحايا محرقة النازية ” ياد فاشيم “

زار الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، النصب التذكاري لضحايا محرقة النازية “ياد فاشيم” وأشار إلى المسؤولية التاريخية لألمانيا.

وكتب شتاينماير الأحد في سجل زوار النصب: “نحن الألمان حملنا أنفسنا ذنباً كبيراً للغاية “.

وقال الرئيس الاتحادي في القدس: “هنا في هذا المكان تكون ذكرى كل الألم والأسى والعار”.

وتابع شتاينماير قائلاً: “في إطار المسؤولية عما حدث هنا، نقف بصلابة إلى جانب اسرائيل ونعمل لأجل مستقبل مشترك”.

وكان الرئيس الألماني قد زار في وقت سابق مقبرتي الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بريز ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين الذي قتل في عام 1995، وتقع المقبرتان في “جبل هرتزل”. (DPA)

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