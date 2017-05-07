دي بروين يحقق رقم قياسي في تاريخ مانشستر سيتي

حقق اللاعب الدولي البلجيكي كيفن دي بروين رقماً قياسياً مميزاً ضمن فريقه مانشستر سيتي، حيث عادل رقم الإسباني دافيد سيلفا كأكثر لاعب صناعة للأهداف في موسمٍ واحدٍ في تاريخ النادي الإنكليزي.

وقد نجح دي بروين في صناعة الهدفين الثاني والخامس لزميليه كومباني (د49) وأوتاميندي (د90) بحسب صحيفة إيلاف ، في المباراة التي فاز بها مانشستر سيتي على ضيفه كريستال بالاس بخماسية نظيفة السبت على ملعب “الإتحاد”، لحساب الجولة الـ 36 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وقد رفع بذلك دي بروين رصيده من التمريرات الحاسمة في الموسم الجاري (2016- 2017) إلى 15 هدفا ، ليعادل بالتالي رقم زميله الإسباني دافيد سيلفا الذي صنع 15 هدفاً لمانشستر سيتي في موسم 2011-2012.

وسمح الفوز الكبير الذي حققه نادي مانشستر سيتي، بتعزيز حظوظه في الظفر بإحدى تأشيرات المشاركة في نسخة الموسم القادم لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بحيث صعد الفريق إلى المركز الثالث برصيد 69 نقطة، مناصفة مع ليفربول الذي يستقبل، الأحد، نادي ساوثامبتون، لكن مع امتلاك “السيتي” لمباراة مؤجلة.

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