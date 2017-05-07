رئيس روما يعلن منصب توتي الجديد .. و الأخير يرد : انتظروني أياماً أخرى !

أعلن رئيس نادي #روما الايطالي جيمس بالوتا، أن نجم وقائد الفريق #فرانشيسكو_توتي سيتولى منصبا جديدا في النادي بعد اعتزال اللعب.

وكانت إدارة نادي العاصمة الإيطالية قد اتفقت مع توتي في نهاية الموسم الماضي (2015-2016)، على قيادة الفريق موسا إضافيا، ثم الاعتزال ليتولى منصباً إداريا داخل النادي.

وقال بالوتا انه بعد محادثات أجراها مع توتي حول الموضوع، أن نجم الفريق سيكون المدير التقني للنادي في المستقبل، مضيفاً أن مونشي هو المدير الرياضي للنادي ويمكنه التعلم منه.

وقد رفض توتي التعليق على إعلان إدارة ناديه اعتزاله بنهاية عقده هذا الموسم، مشيراً إلى أنه سيعلن قراره خلال أيام بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، وقال النجم الإيطالي المخضرم في تصريحات نقلها موقع “فوتبول إيطاليا”: “سوف تعرفون كل شيء بنهاية الموسم”.

وأضاف: “سأعلن عن كل شيء خلال 23 يوماً. لقد انتظرتم عاماً كاملاً.. الآن يتبقى فقط أياماً قليلة”.

ويبلغ فرانسيكسو توتي حالياً من العمر 40 عاماً، وقد قضى كل مشواره الاحترافي في نادي روما، أي منذ سنة 1993، بعدما التحق بفريق الشباب لنفس النادي في عام 1989، قادماً من نادي لوديجياني.

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