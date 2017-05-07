رونالدو أكثر تهديفاً من ميسي في مباريات خروج المغلوب بأبطال أوروبا

تفوق المهاجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو هداف نادي #ريال_مدريد على منافسه وغريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف نادي برشلونة من حيث عدد الأهداف التي احرزها كل منهما في دوري أبطال أوروبا باحتساب الأهداف المسجلة في مباريات خروج المغلوب، أي دون احتساب تلك المسجلة في دور المجموعات.

ونجح رونالدو في توسيع الفارق التهديفي الذي يفصله عن ميسي إلى 15 هدفاً، بعدما تألق في النسخة الحالية بتوقيعه على 8 أهداف في مباريات خروج المغلوب مقابل هدف واحد فقط لميسي احرزه أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي .

وبحسب ما نقلت صحيفة إيلاف عن صحيفة “آس” الإسبانية، فإن رونالدو سجل هدفين في ذهاب الربع النهائي من البطولة ضد نادي بايرن ميونيخ الألماني ثم ثلاثة أهداف “هاتريك” في لقاء الإياب، وثلاثة أهداف اخرى في ذهاب نصف النهائي أمام نادي اتلتيكو مدريد الإسباني ليرفع رصيده التهديفي إلى 52 هدفًا مقابل 37 هدفًا سجلها ميسي .

ويوضح تقرير الصحيفة الإسبانية المقربة من “النادي الملكي” الدور الكبير، الذي قام به رونالدو في الأدوار الاقصائية المباشرة، خاصة وان أهدافه ساهمت في ضمان وصول ريال مدريد (حالياً) ومانشستر يونايتد(سابقاً) للأدوار الموالية، حيث تكون المنافسة على أشدها والخطأ ممنوع عكس مباريات دور المجموعات حيث إمكانية التدارك ممكنة.

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