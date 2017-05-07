سفير بشار الأسد في لبنان ينتقد البحرين : السلطات البحرينية واجهت الحراك السلمي بالقمع و الاضطهاد

قال سفير بشار #الأسد في لبنان، إن السلطات البحرينية تأجج الصرعات الطائفية في البحرين، في تصريحات قوبلت بإدانة بحرينية رسمية.

وقال السفير علي عبد الكريم، لقناة اللؤلؤة البحرينية، يوم الخميس الماضي، إن السلطات البحرينية تجني على نفسها عندما تحاول تأجيج الصراعات الطائفية.

وقال أيضاً إن الدولة البحرينية ورطت نفسها وورطت المنطقة في صراعات وانقسامات غير مبررة.

وشدد ممثل دولة بشار الأسد العلمانية الديمقراطية السلمية المنفتحة، على أنه “من الضروري ملاحقة كل من واجه الحراك السلمي في البحرين بالعنف”.

وأشار إلى أن عدم لجوء المتظاهرين لحمل اللسلاح ضد الدولة في الحراك الاجتماعي مثل قوة في البحرين، زاعماً أن “سلطات البحرين واجهته بالقمع والاضطهاد بالإضافة إلى تزوير الحقائق وقلبها”.

من جهتها، أدانت الخارجية البحرينية تصريحات عبد الكريم، وقالت إنها “تمثل تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين”.

وأضافت الوزارة، بحسب ما نقلت صحيفة “الوسط” البحرينية، أن تصريحات السفير “تعكس إنكاراً واضحاً لحقائق الأمور في المملكة التي ترعى وتكفل كافة الحريات والحقوق وتعد نموذجا للتعايش والتسامح بين الجميع .. إن هذه التصريحات غير المسؤولة والمغلوطة تخرج في الوقت الذي يجب فيه أن تتضافر كافة الجهود من أجل الإسراع بوضع حلول سلمية للأزمة السورية، تعيد لسوريا مكانتها وتحفظ لها سيادتها ووحدة أراضيها وسلامة شعبها”.

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